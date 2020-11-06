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Теллес вернулся в общую группу «Манчестер Юнайтед» и готовится к игре с «Эвертоном»

Теллес вернулся в общую группу «Манчестер Юнайтед» и готовится к игре с «Эвертоном»
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес вернулся в общую группу.

27-летний бразилец вылечился от коронавируса, который у него выявили в конце октября, сообщает официальный сайт манкунианцев. За это время он пропустил матчи с «Челси», «РБ Лейпциг», «Арсеналом» и стамбульским «Башакшехиром».

В начале октября бразилец перешёл в «Манчестер Юнайтед» из португальского «Порту». Он успел сыграть за манкунианцев лишь в одном матче – с «ПСЖ» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Теллес может сыграть в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном», запланированном на завтра, 7 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало встречи – в 15:30 мск.

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