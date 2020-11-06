У соперника «Зенита» в Лиге чемпионов «Лацио» выявлено ещё три случая коронавируса

В римском «Лацио» диагностировано ещё три случая заражения коронавирусом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Фамилии футболистов не сообщаются. Напомним, ранее в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов из-за положительных результатов тестов на COVID-19 не полетели нападающий Чиро Иммобиле, полузащитник Лукас Лейва и вратарь Томас Стракоша. Они приняли участие в последней тренировке команды перед вылетом, однако в Россию не отправились. Уточнялось, что к матчу их мог не допустить УЕФА.

Согласно отчету, сейчас с командой не тренируются Иммобиле, Лейва, Стракоша, Джаван Андерсон и Мануэль Лаццари.

Следующий матч римляне проведут с чемпионом Италии — «Ювентусом». Встреча пройдёт в воскресенье, 8 ноября. Начало — в 14:30 мск. С «Зенитом» «Лацио» сыграет 24 ноября. Начало — в 23:00 мск.