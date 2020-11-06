Лэмпард: мы должны убедиться, что VAR справедлив ко всем

Сегодня, 6 ноября, состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Завтра, 7 ноября, синим предстоит провести домашнюю игру с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 8-го тура АПЛ.



Во время пресс-конференции Лэмпард высказался о работе системы VAR.



«Кажется, правило игры рукой, которое было скорректировано в АПЛ, не было скорректировано в Лиге чемпионов. Это правило не нравится всем, кто играет или смотрит футбол.



Я не могу поддерживать решение, когда в нашу пользу назначают пенальти и удаляют игрока «Ренна». Это неправильно. Думаю, УЕФА должна посмотреть на то, как АПЛ движется вперёд в этом вопросе.



Этот момент сыграл в нашу пользу, важно честно и открыто говорить об этом. Я сказал это и после матча. А в недавней игре против «Манчестер Юнайтед» (0:0) это пошло нам во вред. Мы задавали вопросы по поводу принятого решения, и нам сказали, что это должен был быть пенальти.



VAR не так долго рассматривала этот эпизод. Возможно, тогда нам стоило это двух очков. С такими тонкими различиями в действиях видеоассистентов мы должны убедиться, что для существования системы есть причины. После просмотра мы должны получать верные решения в каждом случае.



Однажды это сработало против нас, а сейчас помогло. Это решение оказало большое влияние на игру», — приводит слова Лэмпарда Goal.



Игра 8-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» состоится завтра, 7 ноября, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало встречи — в 20:30 мск.

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