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В «Реале» из-за пандемии планируют сократить зарплаты футболистов на 15-20%

В «Реале» из-за пандемии планируют сократить зарплаты футболистов на 15-20%
Футбол / Испания 0

Руководство мадридского «Реала» планирует сократить зарплаты футболистов на 15-20%, сообщает AS.

По информации источника, в первую очередь клуб планирует договориться с персоналом, чтобы снизить заработную плату и разгрузить бюджет на € 190 млн. На такую сумму были оценены убытки за оставшуюся часть сезона-2019/2020. Из-за пандемии коронавируса клуб не получил дохода от билетов и мерчендайзинга.

В конце прошлого сезона игроки уже помогли клубу, согласившись на десятипроцентное сокращение годового дохода и отказавшись от причитавшихся им бонусов за победу в Ла Лиге и Суперкубке Испании. Теперь клуб надеется заключить с командой аналогичное соглашение, но хочет поднять этот процент до 15 или 20.

По итогам семи туров «сливочные», имея в своём активе 16 очков, находятся на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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