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Аршавин — о Панове: этот оборванец теперь болеет за «Спартак»? Его надо отвезти в больницу

Аршавин — о Панове: этот оборванец теперь болеет за «Спартак»? Его надо отвезти в больницу
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин выразил своё отношение к экс-партнёру по петербургскому клубу Александру Панову, который сейчас является болельщиком «Спартака».

«Когда мы только зашли в «Зенит», Сашка лелеял нас, помогал. И вот этот оборванец из Колпина теперь болеет за «Спартак»? Мне кажется, его надо отвезти в психиатрическую больницу, чек-ин сделать. Может быть, всё-таки он болельщик «Зенита».

Тем более его так любили в Петербурге, и даже сейчас, наверное, любят. Фанаты к нему очень тепло относились. Для меня было шоком, когда я узнал, что Саша стал таким ярым поклонником «Спартака». В детстве многие болели за «Спартак», но чтобы поменять лазурный на красно-белый...» — сказал Аршавин в видео, размещённом на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

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