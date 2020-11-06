Кришито: у «Лацио» сильный состав даже без тех игроков, которые не летали в Петербург

Бывший защитник и капитан «Зенита» Доменико Кришито поделился своим мнением о матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио» (1:1).



«У «Лацио» сильный состав даже без тех игроков, которые не летали в Петербург. У Индзаги было кем их заменить. Семаку было труднее. Полноценно заменить одновременно Азмуна, Дриусси и Малкома именно в Лиге чемпионов невозможно. Ничья с «Лацио» — не самый плохой результат. А вот домашнее поражение от «Брюгге» может дорого обойтись в итоге команде Семака», — цитирует Кришито Metaratings.

Напомним, ранее в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов из-за положительных результатов тестов на COVID-19 не полетели нападающий Чиро Иммобиле, полузащитник Лукас Лейва и вратарь Томас Стракоша. Они приняли участие в последней тренировке команды перед вылетом, однако в Россию не отправились. Уточнялось, что к матчу их мог не допустить УЕФА.