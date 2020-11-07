Славен Билич может покинуть пост главного тренера «Вест Бромвича»
Хорватский специалист Славен Билич может покинуть пост главного тренера «Вест Бромвича». Его судьба будет зависеть от результата матча восьмого тура английской Премьер-Лиги с «Тоттенхэмом». В случае проигрыша Билич может быть отправлен в отставку, сообщает Daily Mail.
Специалист возглавил «Вест Бромвич» в 2019 году. Привёл команду ко второму месту в Чемпионшипе, что позволило клубу вернуться в английскую Премьер-лигу напрямую. В сезоне-2020/2021 «Вест Бромвич» не выиграл ни одного матча, набрал всего три очка и нанимает 18-е место в турнирной таблице первенства.
Встреча «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм» состоится 8 ноября. Начало матча — в 15:00 мск. «Тоттенхэм» занимает четвёртое место, набрав 14 очков.
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