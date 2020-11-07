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Славен Билич может покинуть пост главного тренера «Вест Бромвича»

Славен Билич может покинуть пост главного тренера «Вест Бромвича»
Футбол / Англия 0

Хорватский специалист Славен Билич может покинуть пост главного тренера «Вест Бромвича». Его судьба будет зависеть от результата матча восьмого тура английской Премьер-Лиги с «Тоттенхэмом». В случае проигрыша Билич может быть отправлен в отставку, сообщает Daily Mail.

Специалист возглавил «Вест Бромвич» в 2019 году. Привёл команду ко второму месту в Чемпионшипе, что позволило клубу вернуться в английскую Премьер-лигу напрямую. В сезоне-2020/2021 «Вест Бромвич» не выиграл ни одного матча, набрал всего три очка и нанимает 18-е место в турнирной таблице первенства.

Встреча «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм» состоится 8 ноября. Начало матча — в 15:00 мск. «Тоттенхэм» занимает четвёртое место, набрав 14 очков.

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