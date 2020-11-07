Тедеско: судья предупредил Мозеса, что любой следующий фол — это удаление

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру полузащитника Виктора Мозеса в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).



«Виктор очень быстро получил жёлтую, вам решать, справедливо или нет. Потом судья предупредил, что любой следующий фол — это удаление. Были вынуждены заменить. Он сыграл неплохо, заработал пенальти. Физически не готов на 100, очень ждём зимних сборов, чтобы поднять планку физической готовности Мозеса, Кокорина и Урунова, который уже получил третью травму», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Денис Колпащиков.



«Урал» в 14 матчах набрал 15 очков и остаётся на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд. «Спартак» (28) переместился на второе место, но у ЦСКА и «Зенита» по одному матчу в запасе.

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