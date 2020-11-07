«Челси» – «Шеффилд Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 7 ноября, состоится матч «Челси» – «Шеффилд Юнайтед». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Шеффилд Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. В бригаду войдут ассистенты Марк Перри и Саймон Лонг. Резервный судья — Стюарт Атвелл.



«Челси» набрал 12 очков в 7 турах и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед (1) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Саутгемптон», в 8 встречах набравший 16 очков. Напомним, действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль».