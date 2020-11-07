«Челси» – «Шеффилд Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Сегодня, 7 ноября, состоится матч «Челси» – «Шеффилд Юнайтед». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Шеффилд Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. В бригаду войдут ассистенты Марк Перри и Саймон Лонг. Резервный судья — Стюарт Атвелл.
«Челси» набрал 12 очков в 7 турах и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед (1) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Саутгемптон», в 8 встречах набравший 16 очков. Напомним, действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль».
Рекомендуем вам
- 7 ноября 2020
-
18:41
-
18:38
-
18:30
-
18:27
-
18:13
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:52
-
17:38
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:17
-
17:13
-
17:05
-
16:51
-
16:51
-
16:48
-
16:48
-
16:44
-
16:42
-
16:38
-
16:38
-
16:33
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:22
-
16:12
-
16:10
-
16:04
-
16:03
-
15:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам