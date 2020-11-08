«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются Жеромом Боатенгом
Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», сообщает Bild.
Также известно, что в 2018 году попытку подписать контракт с Боатенгом предпринимал «Манчестер Юнайтед», который тогда возглавлял португальский специалист Жозе Моуринью.
Действующий контракт Боатенга с «Баварией» рассчитан до июня 2021 года, при этом защитник отказался вести с клубом переговоры о продлении текущего соглашения.
Жером Боатенг уже выступал в чемпионате Англии — в сезоне-2010/2011 он играл за «Манчестер Сити». В составе «Баварии» игрок восемь раз становился победителем чемпионата Германии и дважды выиграл Лигу чемпионов.
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