Анхель Ди Мария: хочу закончить свою европейскую карьеру в «ПСЖ»
32-летний полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария сказал, что намерен закончить европейскую карьеру в парижском клубе.
«Я хочу закончить свою европейскую карьеру здесь, но это зависит не только от меня. Я рад играть за „ПСЖ“. Это клуб, в котором ко мне очень хорошо относятся. Я сделаю всё, что смогу», — цитирует Ди Марию Goal со ссылкой на Canal +.
В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария провёл за «ПСЖ» 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 23 результативные передачи. В сезоне-2020/2021 за 5 матчей на его счету 3 забитых мяча и 2 голевые передачи.
За карьеру аргентинец также выступал в «Бенфике», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед». За «ПСЖ» Ди Мария выступает с 2015 года.
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