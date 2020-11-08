Рамос может перейти в клуб Бекхэма

Защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в MLS, сообщает AS.
По информации источника, бывший партнёр Рамоса по «Реалу» Дэвид Бекхэм, который является одним из совладельцев «Интер Майами», хочет видеть защитника в своём клубе. Рамос ведёт с «Реалом» переговоры о продлении контракта, который истекает в июне 2021 года. Если сторонам не удастся достичь соглашения, защитник может перейти в другой клуб.
Напомним, Рамос защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Реалом» игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Появилась информация, согласно которой «Реал» намерен продлить контракт с Рамосом на два года.
- 8 ноября 2020
-
14:32
-
14:30
-
14:16
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:08
-
12:46
-
12:44
-
12:35
-
12:19
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:44
-
11:30
-
11:29
-
11:01
-
10:48
-
10:38
-
10:31
-
10:22
-
10:20
-
10:17
-
10:12
-
09:59
-
09:45
-
09:41
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:22
-
07:52