Рамос может перейти в клуб Бекхэма

Защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в MLS, сообщает AS.



По информации источника, бывший партнёр Рамоса по «Реалу» Дэвид Бекхэм, который является одним из совладельцев «Интер Майами», хочет видеть защитника в своём клубе. Рамос ведёт с «Реалом» переговоры о продлении контракта, который истекает в июне 2021 года. Если сторонам не удастся достичь соглашения, защитник может перейти в другой клуб.



Напомним, Рамос защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Реалом» игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Появилась информация, согласно которой «Реал» намерен продлить контракт с Рамосом на два года.

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