Николич: когда «Локомотив» начал играть вдевятером, это был конец

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча с «Динамо» (1:5).

«Поздравляю «Динамо». Они заслужили. У нас всё получилось так, как не надо. Когда начали играть вдевятером, это был конец.

Я никогда не критикую публично своих игроков. Думаю, у них есть желание. Было много матчей, когда не хватало концентрации – это другой вопрос. Но это разное. Желание – одно, концентрация – второе», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 14-го тура РПЛ. «Динамо» на своём поле одержало победу над «Локомотивом» со счётом 5:1.

На 3-й минуте встречи Роман Евгеньев вывел «Динамо» вперёд. На 33-й минуте Клинтон Н’Жье удвоил преимущество хозяев. Вскоре «Локомотив» остался в меньшинстве. В компенсированное время первого тайма Зе Луиш сумел отыграть один мяч. Однако на 60-й минуте Даниил Лесовой вновь увеличил преимущество «Динамо». Ещё через четыре минуты был удалён голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме, который сыграл рукой за пределами штрафной. На 78-й минуте Сергей Паршивлюк за вторую жёлтую карточку был удалён с поля. На 86-й минуте был назначен пенальти в ворота «Локомотива», его реализовал Даниил Фомин. А в компенсированное время Константин Рауш поставил точку в матче.