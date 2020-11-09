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Автор дубля в ворота «Арсенала»: мне нужно продолжать усердно работать

Автор дубля в ворота «Арсенала»: мне нужно продолжать усердно работать
Футбол / Англия 0

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс, сделавший дубль, прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (3:0).

«Это важные три очка. Мы знали, что они будут играть сегодня первым номером и нам было важно не уступить в интенсивности в центре поля. Мне кажется, что мы сделали это, и именно этот нюанс дал нам возможность победить.

Мы пропустили несколько необязательных голов в последних двух играх. Сегодня было важно отыграть на ноль.

Мне очень нравится находится в „Астон Вилле“. Да, возможно я чувствовал какое-то давление, после заключения контракта с бирмингемцами, но мне просто нужно продолжать усердно работать, и тем самым идти к поставленной цели», — цитирует 24-летнего англичанина BBC.

«Арсенал» — «Астон Вилла» — 0:3. Видео всех голов матча АПЛ
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