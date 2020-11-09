Эсекьель Понсе рассказал о начале карьеры и жизни в Аргентине

23-летний нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о своей жизни в Аргентине, памятных местах и семье.

«Я прожил в Росарио 18 лет: там полно друзей и семья. Мама преподаёт в начальной школе, в этом году взяла первый класс, в детстве помогала мне с уроками. Папа раньше подолгу работал в офисе: уходил в восемь утра и возвращался в 11; сейчас он мой агент. У двух сестёр размеренная семейная жизнь, работают, воспитывают детей.



В Росарио много важных для страны мест: памятник в том месте, где впервые подняли флаг Аргентины (в 1880 году. — Прим. «Чемпионата»); полно граффити с Месси в форме «Ньюэллс Олд Бойз» и сборной Аргентины. У нас протекает не самая красивая, но важная для города река Парана – райских пляжей на её берегах нет, но кто-то купается, бегает по набережной. А ещё Росарио – это футбол, дерби «Ньюэллса» и «Росарио Сентраль», 40 тысяч на трибунах и любовь болельщиков такой силы, что я никогда не платил за ужин – в ресторанах меня угощали.



Заказывал ли я в таком случае больше, чем обычно? Нет, ха-ха, это же их работа, я всегда старался отказаться, но они так любят футбол, что запрещали платить», — рассказал Понсе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.