Карлос Солес стал первым игроком в XXI веке, забившим три пенальти в одном матче Ла Лиги
В Валенсии на стадионе «Месталья» прошёл матч 9-го тура испанской Примеры. «Валенсия» на своём поле разгромила мадридский «Реал» со счётом 4:1.
«Валенсия» пробила три пенальти, которые успешно реализовал Карлос Солес, оформив хет-трик. На 43-й минуте защитник «Реала» Рафаэль Варан срезал мяч в собственные ворота. Единственный гол за «Реал» забил Карим Бензема.
Как сообщается в «твиттере» OptaJose, Карлос Солес стал первым футболистом в XXI веке, который реализовал три пенальти в одном матче Ла Лиги.
«Валенсия» набрала 11 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Реал» (16) занимает четвёртое место. В следующем туре чемпионата Испании «Валенсия» сыграет с «Алавесом», а «Реал» встретится с «Вильярреалом».
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