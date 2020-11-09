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Йозуа Киммих успешно перенёс операцию на колене. Он должен вернуться в строй в январе

Йозуа Киммих успешно перенёс операцию на колене. Он должен вернуться в строй в январе
Футбол / Германия 0

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих перенёс операцию в связи с повреждением боковой связки колена, полученной в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (3:2).

Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, хирургическое вмешательство прошло успешно. Медицинский департамент исходит из того, что 25-летний футболист вернётся в строй в январе.

«Мы рады, что предположительно через несколько недель Йозуа снова будет готов. Мы всеми силами поддержим его во время реабилитации», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

В нынешнем сезоне сезоне Киммих принял участие в 6 матчах чемпионата Германии, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. «Бавария», набрав 18 очков, занимает первое место в турнирной таблице первенства.

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