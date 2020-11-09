Геркус: «Динамо» отодвинет «Локомотив» на четвёртое место в Москве

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подвёл итоги матчей чемпионата России и поделился мыслями на этот счёт.

«Закончился первый «смертельный отрезок» для наших участников еврокубков из 7 матчей за 22 дня. 4 в чемпионате и 3 в еврокубках.



»Зенит" набрал 9 очков в чемпионате — вполне прилично и 1 очко в Лиге чемпионов — очень плохо. Есть травмированные, но шансы на их восстановление после перерыва довольно хорошие. Команду и тренера штормит, но не критично. До зимы должны дотянуть в тройке. В Лиге чемпионов шансы на третье место всё ещё есть.



«Локомотив» набрал 3 очка в чемпионате — плохо и 2 очка в Лиге чемпионов — тоже не очень. С травмами совсем немного игроков — после перерыва, скорее всего, вернутся. Тут шторм посерьёзнее. Тренер выглядит растерянным, контакт с командой потерян. Строительство соломенного домика, как я выразился неделю назад, не получается. В чемпионате до зимы кардинально исправить ситуацию вряд ли удастся. Из претендентов на медали команда практически выпала, в ЛЧ хорошие шансы на третье место и на спасение лица.



«Краснодар» также набрал 3 очка в чемпионате и 1 очко в Лиге чемпионов. Самый плохой результат из всех. Очень много травмированных, часть из них не восстановится после перерыва. Идеальный шторм. Команда валится. Шансов на приличное выступление в чемпионате и в ЛЧ практически не осталось. Очевидно, что проект «Краснодар» нуждается в перезагрузке. Вопрос сроков и масштабов такого ресета.



ЦСКА — 12 очков в чемпионате и единоличное лидерство и всего 2 очка в ЛЕ. В чемпионате — отлично, в ЛЕ — очень плохо. Всё-таки мы привыкли к тому, что для наших клубов Лига Европы — это лёгкая прогулка. Почти все всегда выигрывали группу без проблем. Видимо, настали новые времена. Немного потряхивает ЦСКА, но в целом они в полном порядке. Особенно на фоне соперников.



Ну и про «Спартак», куда без них? У них 7 очков в четырёх матчах в чемпионате, что маловато для претендента. Схема немного заездилась, состав подустал. Молодые игроки — а у «Спартака» в основном только такие — наелись, скорее психологически, чем физически. Тем не менее за второе-третье место эта команда поборется, а вот за чемпионство — вряд ли.



Ну и напоследок отмечу «Динамо». 9 очков, четвёртое место, на котором они имеют все шансы удержаться, новый тренер, стадион — «Динамо» даёт многочисленные поводы для энтузиазма своим болельщикам. Возрождение этого клуба отодвинет «Локомотив» на четвёртое место в Москве и по спортивным результатам, и по аудитории, и по маркетингу, и по коммерческому развитию клуба", — написал Геркус в своём телеграм-канале.