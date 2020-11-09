Ловчев: другу видео с Дзюбой прислал 14-летний внук. В этом вся история! Понимаете?

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой. Напомним, скандальное видео форварда вызвало огромный резонанс.



«Когда-то великий сказал: „В человеке должно быть всё прекрасно: и душа, и тело, и помыслы, и поступки“. Я мальчишкой хотел стать футболистом и знал, что спортсмены не пьют. И я до сего времени не пью. Но как-то после игры знаменитый футболист Володя Федотов позвал меня, сказав: „Приезжай ко мне на дачу и возьми четыре бутылки водки. Тут идёт ремонт — это строителям“. Я покупаю водку, пробиваю, забираю её, и в этот момент мне по спине стучит мальчик. Я поворачиваюсь, и он мне говорит: „Дядя Ловчев, дайте автограф“. Большего стыда я никогда не испытывал.



И вот эта история не в том, кто что взломал. Ну это же снято. Это мой друг, но, к сожалению, он иногда поступает вот так. Мне звонит мой друг уролог и говорит: „Ну это же нужно делать“. А потом добавляет: „Мне прислал это видео мой 14-летний внук“. В этом вся история! Понимаете? Вот самое главное. Мы — публичные люди. На днях разговаривал с Градским, и он мне сказал: „Женя, я иногда даже не хожу на улицу, потому что я публичный человек и не имею права на что-то“. Когда была история Кокорин—Мамаев, тренер тоже отстранил их. Он показывает своё отношение к этим поступкам», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Россия 1».

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