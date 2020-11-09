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ЭСК РФС признала, что игрока СКА нужно было удалить за грубый фол на Йевтиче из «Рубина»

ЭСК РФС признала, что игрока СКА нужно было удалить за грубый фол на Йевтиче из «Рубина»
Футбол / Кубок России 0

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза оценила работу арбитра Павла Шадыханова, обслуживавшего матч заключительного тура группового этапа Кубка России между «СКА-Хабаровском» и «Рубином».

На 22-й минуте встречи полузащитник казанцев Дарко Йевтич получил удар локтем в лицо от нападающего Владислава Брагина и упал на газон. У футболиста открылось рассечение, и он потерял сознание, но был приведён в чувство медиками. Йевтичу впоследствии диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

«Судья ошибочно не удалил игрока «СКА-Хабаровска» на 21-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что Брагин совершил атаку на соперника, угрожающую его безопасности. При рассмотрении данного эпизода следует отметить высокую интенсивность действий игрока, выполнение прыжка в направлении соперника, а не вверх, использование локтя как оружия для ведения борьбы за выбор позиции на поле, отсутствие возможности играть в верховой мяч. Игрок очевидно превышает допустимое усилие, вступая в единоборство с соперником, и должен быть удалён с поля за серьёзное нарушение правил игры», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

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