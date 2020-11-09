ЭСК РФС признала, что игрока СКА нужно было удалить за грубый фол на Йевтиче из «Рубина»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза оценила работу арбитра Павла Шадыханова, обслуживавшего матч заключительного тура группового этапа Кубка России между «СКА-Хабаровском» и «Рубином».



На 22-й минуте встречи полузащитник казанцев Дарко Йевтич получил удар локтем в лицо от нападающего Владислава Брагина и упал на газон. У футболиста открылось рассечение, и он потерял сознание, но был приведён в чувство медиками. Йевтичу впоследствии диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.



«Судья ошибочно не удалил игрока «СКА-Хабаровска» на 21-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что Брагин совершил атаку на соперника, угрожающую его безопасности. При рассмотрении данного эпизода следует отметить высокую интенсивность действий игрока, выполнение прыжка в направлении соперника, а не вверх, использование локтя как оружия для ведения борьбы за выбор позиции на поле, отсутствие возможности играть в верховой мяч. Игрок очевидно превышает допустимое усилие, вступая в единоборство с соперником, и должен быть удалён с поля за серьёзное нарушение правил игры», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.