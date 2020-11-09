Александр Ерохин: был очень рад вызову в сборную России, соскучился по атмосфере

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин признался, что соскучился по игре за сборную России, а также рассказал о повреждении.



«Был очень рад вызову в сборную, соскучился по атмосфере. Приехал в Новогорск с хорошим настроением. После чемпионата мира возвращаешься сюда, как к себе домой. Всё здесь знакомо и понятно.



На предматчевом занятии был дискомфорт, который не позволил участвовать в матче с „Краснодаром“, но постепенно мне становится лучше. Буду здесь готовиться под наблюдением врачей», — сказал Ерохин в интервью пресс-службе сборной России.



Все ноябрьские матчи сборной России пройдут в гостях. Встреча с Молдавией пройдёт 12 ноября. Начало — в 20:00 мск. Матч с Турцией состоится 15-го числа. Начало — в 20:00 мск. С Сербией подопечные Станислава Черчесова сыграют 18 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск.

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