Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Ерохин: был очень рад вызову в сборную России, соскучился по атмосфере

Александр Ерохин: был очень рад вызову в сборную России, соскучился по атмосфере
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин признался, что соскучился по игре за сборную России, а также рассказал о повреждении.

«Был очень рад вызову в сборную, соскучился по атмосфере. Приехал в Новогорск с хорошим настроением. После чемпионата мира возвращаешься сюда, как к себе домой. Всё здесь знакомо и понятно.

На предматчевом занятии был дискомфорт, который не позволил участвовать в матче с „Краснодаром“, но постепенно мне становится лучше. Буду здесь готовиться под наблюдением врачей», — сказал Ерохин в интервью пресс-службе сборной России.

Все ноябрьские матчи сборной России пройдут в гостях. Встреча с Молдавией пройдёт 12 ноября. Начало — в 20:00 мск. Матч с Турцией состоится 15-го числа. Начало — в 20:00 мск. С Сербией подопечные Станислава Черчесова сыграют 18 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск.

Роман Евгеньев: сначала не поверил, что меня вызвали в сборную России
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020