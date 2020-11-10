Хохлов: кажется, Шварц строит в «Динамо» хорошую команду
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал игру команды при новом наставнике, немце Сандро Шварце.
«Да, схема меняется, команда стала выше встречать соперника и более агрессивно и быстро играть в атаке. Я не Нострадамус, но если они будут продолжать в том же духе, то вполне смогут побороться за еврокубковую зону в этом сезоне.
По ощущениям и по текущим результатам новый тренер строит хорошую команду. Но чтобы конкретнее говорить о его работе, должно пройти чуть больше времени», — сказал Хохлов в интервью Sport24.
42-летний Шварц возглавил «Динамо» 14 октября, сменив на этом посту Кирилла Новикова. Ранее немец работал на родине, в «Майнце», за который он выступал ещё будучи игроком.
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