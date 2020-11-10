Фердинанд: никаких переговоров между «МЮ» и Почеттино не было. У меня надёжный источник

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заступился за экс-партнёра по команде, а ныне главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера, а также опроверг информацию о переговорах клуба с Маурисио Почеттино, ранее руководившим «Тоттенхэм Хотспур».



«Команде нужно было хорошо выступить и добыть результат в выходные. На игроков и тренеров оказывалось колоссальное давление, но они взяли и сделали своё дело. Честно говоря, чувствуется, что СМИ не уважают Сульшера. Все обсуждают, что клуб общался с Почеттино. У меня есть очень, очень надёжный источник, и он сказал мне, что никаких переговоров не было и что они не поступили бы так с Уле.



Все мы можем рассуждать, как было бы лучше, это часть игры. Но говорить, что с кем-то ведут переговоры, когда это не так, уже перебор», — цитирует Фердинанда Goal.com со ссылкой на его YouTube-канал.

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