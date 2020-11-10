В Габи Жезуса вселился форвард! Подкаст про 8-й тур АПЛ

«Чемпионат» публикует новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 8-й тур АПЛ сезона-2020/2021. Гвардиола и Клопп разочаровали в главном матче тура: почему оба сыграли настолько осторожно? Что нужно сделать Артете, чтобы «Арсенал» серьёзно претендовал на место в Лиге чемпионов? Насколько Сульшеру вредит зависимость от Бруну? И новая порция восторгов от «Челси».
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В этом выпуске:
0.00 – привет.
0.52 – у «Ливерпуля» в атаке поместились все.
5.25 – Жезус здорового человека.
9.27 – игра была равна (с).
14.41 – Бруну – герой, но почти подставил «МЮ».
25.20 – кто хуже: Марсьяль или Стерлинг?
30.10 – Гришу занесло, и он вспомнил про Ромарио и Хиддинка.
34.04 – шок! Кирилл хвалит «Челси» за стандарты.
39.05 – хвалим Зиеша (есть за что!).
42.52 – мы нашли в «Челси» незаменимого полевого.
48.26 – плохой матч «Тоттенхэма». Хотя…
59.22 – «Арсенал», ты вообще как, живой?
1:02.42 – Обамеянг, Виллиан, Пепе, Ляказетт и другие проблемы «Арсенала».
1:12.17 – «Вилла», которая едва не вылетела (а Мартинес знал, куда лететь)
1:16.27 – спасибо-пожалуйста.
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