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Директор «ПСЖ»: были внутренние дискуссии, но о замене Тухеля и речи не было

Директор «ПСЖ»: были внутренние дискуссии, но о замене Тухеля и речи не было
Футбол / Франция 0

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо выразил поддержку главному тренеру Томасу Тухелю и заявил, что увольнение специалиста не входит в планы клуба.

«Клуб должен поддерживать тренера. У нас были внутренние дискуссии на разные темы, но о его замене и речи не было», — цитирует Леонардо пресс-служба клуба в "Твиттере".

Ранее Тухель критиковал работу клуба на трансферном рынке. Леонардо не понравились высказывания наставника команды.

Напомним, что после весьма неудачного старта в чемпионате Франции в сезоне-2020/2021, когда в двух первых турах «ПСЖ» потерпел два поражения – в играх с «Лансом» (0:1) и «Марселем» (0:1), команда Томаса Тухеля набрала ход, одержав несколько побед кряду. В турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» располагается на 1-м месте, имея в активе 24 очка по итогам 10 туров.

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