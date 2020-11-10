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Сантуш: Роналду сможет принять участие в каждом из трёх матчей сборной Португалии

Сантуш: Роналду сможет принять участие в каждом из трёх матчей сборной Португалии
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о состоянии нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Напомним, Роналду был заменён на 76-й минуте матча 7-го тура итальянской Серии А с римским «Лацио» (1:1). Позже главный тренер туринской команды Андреа Пирло сообщил, что у футболиста возникла проблема с лодыжкой.

«Роналду работал на поле. Нет, он не провёл всю тренировку, это нечто другое. С его стороны не было никаких жалоб. У него нет никаких проблем. Роналду сможет принять участие в каждом из трёх матчах», — приводит слова Сантуша A Bola.

Напомним, 14 ноября сборной Португалии предстоит сыграть с национальной командой Франции в Лиге наций, а 17 ноября состоится встреча португальцев с Хорватией.

Пирло сообщил о полученной травме лодыжки Криштиану Роналду
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