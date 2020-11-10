Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу выбыл на месяц из-за травмы

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу не сможет помочь команде из-за травмы. Как сообщает пресс-служба английского клуба, Шоу выбыл на месяц после травмы подколенного сухожилия, полученной в матче 8-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1).
Шоу не смог доиграть матч до конца. Во втором тайме его заменил Аксель Туанзебе.
Шоу пропустит матчи АПЛ с «Вест Бромвичем», «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом», а также матчи Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг».
Место Шоу могут занять новичок команды Алекс Теллес и Брэндон Уильямс. Ранее Теллес был вынужден пропустить один матч из-за положительного результата теста на коронавирус.
Манкунианцы после победы в матче с «Эвертоном» набрали 10 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
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