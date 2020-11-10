Агент Малиновского: Руслан счастлив в «Аталанте», с «Интером» мы не общались

Сергей Серебренников, агент полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, прокомментировал слухи, согласно которым его клиент зимой может перейти в «Интер». Сообщалось, что «Интер» хочет приобрести Малиновского, но для этого миланцам надо продать полузащитника Кристиана Эриксена.
«В последние дни читал много всего в прессе. Не знаю, контактировал ли «Интер» с «Аталантой», но я не разговаривал с миланцами.
Сумма перехода Малиновского? Сложно ответить, нужно спрашивать у «Аталанты». Клуб приобрёл его, и только там знают, за сколько будут готовы его продать.
Руслан счастлив играть за «Аталанту». Он перешёл в команду в прошлом сезоне и является частью проекта. Он уже показывал хорошую игру. Руслан сейчас не думает о других клубах.
Если поступит конкретное предложение, мы вместе его обсудим. Но, думаю, сейчас не стоит думать о других клубах.
«Интер» — топ-клуб, с великими традициями. Антонио Конте — отличный тренер. Могу только положительно отозваться о команде. Но сейчас нет ничего конкретного», — цитирует агента FCInter1908.it.
- 10 ноября 2020
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