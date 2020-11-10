Ещё один футболист «Ромы» заразился коронавирусом

Защитник «Ромы» Мараш Кумбулла заразился коронавирусом.
«Мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. К счастью, у меня всё в порядке и нет никаких симптомов. Никто не застрахован от этого вируса, поэтому хочу призвать всех избегать поведения, которое может поставить под угрозу ваше здоровье и здоровье окружающих», — написал Кумбулла на своей странице в «Инстаграме».
Ранее стало известно о четырёх футболистах «Ромы», заразившихся коронавирусом. Положительные результаты дали тесты нападающего Эдина Джеко, полузащитника Лоренцо Пеллегрини, а также защитников Федерико Фасио и Давиде Сантона. Положительные тесты также были у хавбека Амаду Диавара и защитника Риккардо Калафьори, однако они уже приступили к индивидуальным тренировкам.
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