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Карвахаль: в «Реале» привыкаешь, что можешь обыграть «Интер», но проиграть «Валенсии»

Карвахаль: в «Реале» привыкаешь, что можешь обыграть «Интер», но проиграть «Валенсии»
Футбол / Испания 0

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал выступление мадридского клуба в сезоне-2020/2021.

«Сейчас каждый матч важен, они проходят через три дня. Неудачи в Лиге чемпионов вынуждают нас побеждать, нельзя ошибаться. В чемпионате Испании «Барселона» идёт хорошо, мы отлично выступаем, а «Атлетико» лидирует. Нельзя недооценивать себя. В каждой игре нужно набирать три очка, потому что соперники не прощают ошибок.

После нескольких лет в «Реале» уже привыкаешь к тому, что можешь обыграть «Интер» в напряжённом матче, но проиграть «Валенсии» на выезде. Это был просто не наш день. Невозможно побеждать в каждом матче, от этого может показаться, что у нас кризис. Со временем мы привыкаем ко взлётам и падениям, но всё же стараемся регулярно побеждать, — цитирует Карвахаля Marca.

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