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Диего Марадона выписан из больницы

Диего Марадона выписан из больницы
Футбол / Южная Америка 0

Легендарный бывший аргентинский футболист Диего Марадона выписан из больницы, сообщает Football Italia. Напомним, Марадона перенёс операцию из-за субдуральной гематомы.

«Диего преодолел самый трудный момент своей жизни. К счастью, он чувствует себя хорошо и полон решимости поправиться как можно скорее. Сейчас ему нужна поддержка и спокойствие», — отметил Матиас Морла, адвокат легендарного аргентинца.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.

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