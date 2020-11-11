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Хаверц: меня мотивирует возможность победы в АПЛ с «Челси»

Хаверц: меня мотивирует возможность победы в АПЛ с «Челси»
Футбол / Англия 0

Полузащитник Кай Хаверц объяснил своё решение присоединиться к лондонскому «Челси» в летнее трансферное окно.

«Мне было важно, чтобы у клуба было своё видение будущего. «Челси» движется вперёд. У нас молодая команда, в которой много отличных футболистов.

Мы хотим создать на «Стэмфорд Бридж» что-то особенное, играя в атакующий футбол. Это меня очень мотивирует. Завоевание титула АПЛ с «Челси» является для меня важнейшей целью.

Такой трансфер не случается по щелчку. Мне пришлось оценить все варианты, все важные для меня аспекты. Я смотрел английскую Премьер-лигу по телевизору и хорошо знал, что собой представляет «Челси», – приводит слова 21-летнего немца Bild.

Напомним, за переход Хаверца в начале сентября «аристократы» заплатили леверкузенскому «Байеру» € 80 млн.

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