Хаверц: меня мотивирует возможность победы в АПЛ с «Челси»

Полузащитник Кай Хаверц объяснил своё решение присоединиться к лондонскому «Челси» в летнее трансферное окно.
«Мне было важно, чтобы у клуба было своё видение будущего. «Челси» движется вперёд. У нас молодая команда, в которой много отличных футболистов.
Мы хотим создать на «Стэмфорд Бридж» что-то особенное, играя в атакующий футбол. Это меня очень мотивирует. Завоевание титула АПЛ с «Челси» является для меня важнейшей целью.
Такой трансфер не случается по щелчку. Мне пришлось оценить все варианты, все важные для меня аспекты. Я смотрел английскую Премьер-лигу по телевизору и хорошо знал, что собой представляет «Челси», – приводит слова 21-летнего немца Bild.
Напомним, за переход Хаверца в начале сентября «аристократы» заплатили леверкузенскому «Байеру» € 80 млн.
- 11 ноября 2020
-
20:07
-
20:04
-
20:01
-
19:58
-
19:50
-
19:46
-
19:29
-
19:19
-
19:16
-
18:56
-
18:54
-
18:43
-
18:26
-
18:25
-
18:13
-
18:11
-
18:00
-
17:51
-
17:30
-
17:19
-
17:16
-
17:16
-
16:57
-
16:44
-
16:27
-
16:20
-
16:04
-
15:34
-
15:26
-
15:05
-
15:03
-
14:58
-
14:26
-
14:07
-
14:01