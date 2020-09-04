«Челси» обновил уже половину основы. Как это будет выглядеть на поле

27 апреля американский портал The Athletic первым сообщил о том, что «Челси» интересуется Хаверцем. С тех пор лондонский клуб успел официально подписать Вернера, Зиеша, Чилуэлла, Силву, ещё пару защитников на перспективу – и вот наконец дошла очередь и до Хаверца. Немец стал пятым новичком, который явно претендует на место в старте – это похоже на настоящую революцию, хотя «Челси» и так выполнил задачу на сезон и играл в симпатичный футбол.

О причинах революции чуть ниже, а пока разберёмся с самым простым вопросом. Клуб уже купил игроков на 223 млн евро (здесь и дальше – данные Transfermarkt).

«Челси» объявил о переходе Кая Хаверца. Этот трансфер стал рекордным для лондонского клуба

Откуда деньги?

Денег у «Челси» достаточно. Основных причин две. Первая: из-за трансферного бана клуб целый год не тратил, вторая: «Челси» отлично зарабатывает на продажах. Огромные траты этого лета вызывают ассоциации с первыми годами Абрамовича, но на самом деле «Челси» даже вписался бы в финансовый фэйр-плей (который в этом году отменён).

Деньги приносят не только дорогие игроки, как Азар, но и аренды. У «Челси» огромная армия игроков, которые ежесезонно уходят в аренду, и эта стратегия работает – по крайней мере, в финансовом смысле. Например, в сезоне-2019/2020 аренды Мозеса, Ампаду и Бакайоко принесли почти четыре млн евро. Но это не рекорд: в сезоне-2018/19 в платную аренду ушли одновременно Миазга, Аина, Омеруо, Батшуайи (дважды), Пашалич, Зума и Мората – в общей сложности на 28 млн евро.

Азар, естественно, выделяется, но этим летом «Челси» совершил ещё более удачную исходящую сделку. «Атлетико» выкупил Морату (это было оговорено в аренде), добавив к изначальным семи млн ещё 56. Можно удивляться, как Симеоне додумался потратить на Морату в три раза больше, чем «Боруссия» Д потратила на Холанда, и даже больше, чем сам «Челси» потратил на Вернера, но это проблемы «Атлетико». Для «Челси» трансфер просто выдающийся.

Итого, за год клуб продал игроков на 230 млн евро, купив к началу текущего лета только Ковачича за 45. И сейчас тратит. Только с покупкой Хаверца «Челси» наконец ушёл в минус. Команде всё ещё нужен новый вратарь, но важно напомнить, что «Челси» в теории может позволить себе ещё одну большую покупку. УЕФА объединил этот и следующий финансовый год, в отчётах для ФФП нужно вписаться именно в лето 21-го. То есть покупать можно сейчас, а продавать через год.

У «Челси» грандиозные трансферные планы. Откуда у Абрамовича деньги во время кризиса? Российский олигарх готов раскошелиться на новых суперзвёзд.

Зачем столько покупок? «Челси» же не провалился

На самом деле, «Челси» не просто не провалился. Молодая команда (у некоторых игроков обоймы практически не было опыта игры в высшем дивизионе) под руководством неопытного тренера вызывала скепсис у множества людей (лично у меня в том числе). Но «Челси» заскочил в четвёртку, причём, по ходу сезона имел право жаловаться на невезение.



Если посмотреть исключительно на разницу созданных и допущенных моментов, «Челси» — третья команда Англии. По ожидаемым голам – даже вторая. Проблем, из-за которых заскакивать в Лигу чемпионов пришлось в последнем туре, всего две. Реализация моментов в чужой штрафной и реализация в собственной. Абрахам стал с отрывом худшим игроком АПЛ по количеству нереализованных голевых моментов, а Кепа – худшим вратарём по проценту отражённых ударов.

Итог: «Челси» недозабил и перепропустил. Материал с разбором конкретно этой проблемы (и о трансфере Вернера) вышел на «Чемпионате» в июле.

«Челси» уже отлично усилился. Но можно ещё лучше Всё зависит от ближайшей недели.

Сам Лэмпард по ходу сезона говорил о статистике xG. Но его поступки говорят о понимании проблемы даже больше, чем слова: он по ходу сезона убрал в запас форварда и вратаря. Убрал, даже не имея явной замены: Жиру просто недостаточно быстр для футбола, который ставит Лэмпард, а Кабальеро никогда в карьере не был первым вратарём в топ-клубе. Тем не менее, в последнем матче сезона с «Вулверхэмптоном», когда решалось, кто займёт четвёртое место, Кепа и Абрахам остались в запасе. Добавьте к этой паре Виллиана, который был твёрдым игроком старта и покинул команду – и вырисовывается основание пирамиды Маслоу для «Челси».

Есть ещё одна проблема, связанная не с количеством, а качеством игроков. У Лэмпарда было четыре центральных защитника на сезон – нормально для команды, которая играет с парой, тем более что Аспиликуэта, который хорошо играет везде, может закрыть и эту позицию. Но то, как тренер весь год тасовал игроков на этой позиции, хорошо показывает степень его недовольства. Ни один из ЦЗ не сыграл хотя бы 30 матчей в чемпионате, зато трое выходили на поле 20 раз и больше. И даже 22-летний Томори, знакомый Лэмпарду по Чемпионшипу, который казался явно пожарным вариантом, стал на несколько месяцев основным.

Вот кадровые проблемы, которые помешали «Челси» выжать максимальный результат из качественной игры в атаке. А теперь сравним их с покупками.

Как встроить всех новичков

Самые простые трансферы – это Зиеш и Вернер. Немец универсал, может закрыть несколько позиций, но в первую очередь нужен как центрфорвард. Это усиление по позиции. Игровой интеллект Зиеша позволяет ему играть плеймейкера, но его основная роль в «Челси» тоже очевидна: правый вингер на замену Виллиану.

С Хаверцем всё немного сложнее. Немецкий полузащитник в «Байере» превратился в ложную девятку и даже чистого форварда. Ещё он может играть на правом фланге (на месте Зиеша). При схеме 4-3-3, самой частой для «Челси» в прошедшем сезоне, налицо противоречие. Но оно уходит, если предположить, что Лэмпард планирует сменить схему. Например, на 4-2-3-1. «Челси» несколько раз играл так в прошлом сезоне: позицию под нападающими занимал Маунт, размен на Хаверца по позиции только усилит команду. Заодно можно наконец дать поиграть Канте на привычной позиции: в опорной зоне рядом с ещё одним игроком, который выполняет другие функции. Именно в такой роли Канте был лучшим опорником Англии в чемпионском «Лестере» у Раньери и в чемпионском «Челси» у Конте, так что после года экспериментов от Сарри и ещё одного года экспериментов от Лэмпарда можно и вернуть его на привычное место.

Чемпион, который стеснялся делать фото с Кубком мира Н’Голо Канте – хардкор и мимими современного футбола.

Силва – великолепный трансфер. Агент бразильца рассказал, что Тухель не хотел его ухода из «ПСЖ», это была идея спортивного директора Леонардо, причём, в конце сезона Леонардо передумал и предложил остаться, но Силва уже договорился с «Челси». Возраст не должен смущать, учитывая, что основной контракт рассчитан на один сезон. Главное опасение – травматичность Силвы. Последний раз он выходил на поле больше, чем в 30 турах чемпионата, 10 лет назад. В последнем сезоне он из 27 матчей усечённого чемпионата пропустил шесть. С другой стороны, такой игрок и не должен играть в каждом матче. Он даст лидерство на поле и в раздевалке, пример правильного отношения к работе. Одновременно, тот же Томори сможет учиться у него на тренировках – это не то же самое, что учиться у Кристенсена.

Трансфер Чилуэлла идёт в списке последним, потому что он выглядит наиболее спорным. «Челси» потратил 50 млн евро на позицию, которая не была слабым местом. Да, у Лэмпарда были претензии и к Алонсо, и к Эмерсону. Первый – слишком атакующий игрок для схемы с четырьмя защитниками, второму, видимо, просто не хватает класса. Но всё же это два игрока с разными характеристиками, которые в сумме дают возможность варьировать тактику.

Возможно, в этом переходе всё решил фактор личный отношений. Лэмпард упомянул об этом на презентации: «Я хорошо знаю Бена, он может дать команде многое. Он может помочь нам и в атаке, и в обороне, прекрасно играет обеими ногами и ещё молод. Это прекрасное приобретение». Из этих слов ясно, что для Лэмпард Чилуэлл сочетает качества Алонсо в атаке и Эмерсона в обороне – но это ещё нуждается в подтверждении. В «Лестере» Чилуэлл был полезен в атаке (хотя Алонсо всё равно результативнее), но оставался слабым звеном в защите. По крайней мере, он точно станет хорошей инвестицией: 23-летний игрок закроет позицию надолго.

Вырисовывается команда, которая будет играть по схеме 4-2-3-1 с Силвой в паре с Рюдигером в центре, Канте в паре с Жоржиньо в опорной зоне (хотя вариант с Ковачичем для команды, которая играет в доминирующий футбол, тоже вероятен) и группой атаки из Пулишича, Хаверца, Зиеша и Вернера. В общем, выглядит усиление мощно: это не покупки ради покупок, а точечные усиление на проблемные позиции, либо апгрейд уже существующих ролей. Правда, чего-то не хватает.

Перспективы на сезон

«Мы верим в большое будущее Кепы. Клуб заключил с ним долгосрочный контракт, потому что его качества позволяют добиться больших успехов». Петр Чех вроде бы и похвалил вратаря, но вопрос о замене остаётся открытым. «Челси» пропустил на 13 голов больше, чем допустил по xGA, из всех клубов в топ-лигах Европы хуже только «Кёльн». Это нельзя списать исключительно на качества вратаря: очевидно, что речь идёт и о невезении. Трудно представить, что настолько аномальная эффективность соперников сохранится на второй год, но Кепа всё же остаётся слабым звеном. Хотя это зависит и от амбиций клуба. За что «Челси» может бороться в новом сезоне?

Помимо точечного усиления, «Челси» благодаря мощным трансферам получил ещё одно преимущество: глубину состава. В случае какого-то форс-мажора с новичками, их есть кем заменить – мы уже видели, как это было в прошедшем сезоне, то есть хуже точно не будет. Для сравнения: даже у «МЮ» и «Тоттенхэма», несмотря на отличный стартовый состав, такой глубины состава нет. Тем более её нет у «Арсенала». А учитывая количество матчей, Абрахам, Хадсон-Одои и Маунт, Джеймс и Томори получат не только возросшую конкуренцию и место в запасе, но и игровую практику тоже. Достаточно отыграть только групповой этап ЛЧ и несколько стартовых раундов в кубках, чтобы набрать под 50 матчей.

Сохранив качество игры и добавив забивного форварда, «Челси» выглядит командой, которая будет не «симпатичной», а разрывающей соперников. Лэмпард отмечал, что его ребятам не хватало не столько класса, сколько лидерства и хладнокровия на поле. Он получил игроков, которые привыкли решать исход матчей. На бумаге этого состава достаточно, чтобы попасть в Лигу чемпионов не в последний момент, а солидно, с большим запасом. Но это только программа-минимум.

Программа-максимум зависит от покупки вратаря и скорости, с которой сразу пять новичков (шесть, если Кепу заменят) адаптируются в новой команде. Такие вещи нельзя прогнозировать заранее, но точно можно сказать, что команда собрана надолго. Можно сравнить её с «Ливерпулем», у которого был мощный сезон-2017/18, а потом пришли топ-защитник и топ-вратарь на пике карьеры, и клуб сходу вышел на новый уровень. Составом «Челси» сейчас напоминает тот «Ливерпуль». Основа на будущее заложена. Значит, победы – это вопрос времени.