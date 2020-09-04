«Челси» обновил уже половину основы. Как это будет выглядеть на поле

27 апреля американский портал The Athletic первым сообщил о том, что «Челси» интересуется Хаверцем. С тех пор лондонский клуб успел официально подписать Вернера, Зиеша, Чилуэлла, Силву, ещё пару защитников на перспективу – и вот наконец дошла очередь и до Хаверца. Немец стал пятым новичком, который явно претендует на место в старте – это похоже на настоящую революцию, хотя «Челси» и так выполнил задачу на сезон и играл в симпатичный футбол.
О причинах революции чуть ниже, а пока разберёмся с самым простым вопросом. Клуб уже купил игроков на 223 млн евро (здесь и дальше – данные Transfermarkt).
Откуда деньги?
Денег у «Челси» достаточно. Основных причин две. Первая: из-за трансферного бана клуб целый год не тратил, вторая: «Челси» отлично зарабатывает на продажах. Огромные траты этого лета вызывают ассоциации с первыми годами Абрамовича, но на самом деле «Челси» даже вписался бы в финансовый фэйр-плей (который в этом году отменён).
Деньги приносят не только дорогие игроки, как Азар, но и аренды. У «Челси» огромная армия игроков, которые ежесезонно уходят в аренду, и эта стратегия работает – по крайней мере, в финансовом смысле. Например, в сезоне-2019/2020 аренды Мозеса, Ампаду и Бакайоко принесли почти четыре млн евро. Но это не рекорд: в сезоне-2018/19 в платную аренду ушли одновременно Миазга, Аина, Омеруо, Батшуайи (дважды), Пашалич, Зума и Мората – в общей сложности на 28 млн евро.
Азар, естественно, выделяется, но этим летом «Челси» совершил ещё более удачную исходящую сделку. «Атлетико» выкупил Морату (это было оговорено в аренде), добавив к изначальным семи млн ещё 56. Можно удивляться, как Симеоне додумался потратить на Морату в три раза больше, чем «Боруссия» Д потратила на Холанда, и даже больше, чем сам «Челси» потратил на Вернера, но это проблемы «Атлетико». Для «Челси» трансфер просто выдающийся.
Итого, за год клуб продал игроков на 230 млн евро, купив к началу текущего лета только Ковачича за 45. И сейчас тратит. Только с покупкой Хаверца «Челси» наконец ушёл в минус. Команде всё ещё нужен новый вратарь, но важно напомнить, что «Челси» в теории может позволить себе ещё одну большую покупку. УЕФА объединил этот и следующий финансовый год, в отчётах для ФФП нужно вписаться именно в лето 21-го. То есть покупать можно сейчас, а продавать через год.
Зачем столько покупок? «Челси» же не провалился
На самом деле, «Челси» не просто не провалился. Молодая команда (у некоторых игроков обоймы практически не было опыта игры в высшем дивизионе) под руководством неопытного тренера вызывала скепсис у множества людей (лично у меня в том числе). Но «Челси» заскочил в четвёртку, причём, по ходу сезона имел право жаловаться на невезение.
Если посмотреть исключительно на разницу созданных и допущенных моментов, «Челси» — третья команда Англии. По ожидаемым голам – даже вторая. Проблем, из-за которых заскакивать в Лигу чемпионов пришлось в последнем туре, всего две. Реализация моментов в чужой штрафной и реализация в собственной. Абрахам стал с отрывом худшим игроком АПЛ по количеству нереализованных голевых моментов, а Кепа – худшим вратарём по проценту отражённых ударов.
Итог: «Челси» недозабил и перепропустил. Материал с разбором конкретно этой проблемы (и о трансфере Вернера) вышел на «Чемпионате» в июле.
Сам Лэмпард по ходу сезона говорил о статистике xG. Но его поступки говорят о понимании проблемы даже больше, чем слова: он по ходу сезона убрал в запас форварда и вратаря. Убрал, даже не имея явной замены: Жиру просто недостаточно быстр для футбола, который ставит Лэмпард, а Кабальеро никогда в карьере не был первым вратарём в топ-клубе. Тем не менее, в последнем матче сезона с «Вулверхэмптоном», когда решалось, кто займёт четвёртое место, Кепа и Абрахам остались в запасе. Добавьте к этой паре Виллиана, который был твёрдым игроком старта и покинул команду – и вырисовывается основание пирамиды Маслоу для «Челси».
Есть ещё одна проблема, связанная не с количеством, а качеством игроков. У Лэмпарда было четыре центральных защитника на сезон – нормально для команды, которая играет с парой, тем более что Аспиликуэта, который хорошо играет везде, может закрыть и эту позицию. Но то, как тренер весь год тасовал игроков на этой позиции, хорошо показывает степень его недовольства. Ни один из ЦЗ не сыграл хотя бы 30 матчей в чемпионате, зато трое выходили на поле 20 раз и больше. И даже 22-летний Томори, знакомый Лэмпарду по Чемпионшипу, который казался явно пожарным вариантом, стал на несколько месяцев основным.
Вот кадровые проблемы, которые помешали «Челси» выжать максимальный результат из качественной игры в атаке. А теперь сравним их с покупками.
Как встроить всех новичков
Самые простые трансферы – это Зиеш и Вернер. Немец универсал, может закрыть несколько позиций, но в первую очередь нужен как центрфорвард. Это усиление по позиции. Игровой интеллект Зиеша позволяет ему играть плеймейкера, но его основная роль в «Челси» тоже очевидна: правый вингер на замену Виллиану.
С Хаверцем всё немного сложнее. Немецкий полузащитник в «Байере» превратился в ложную девятку и даже чистого форварда. Ещё он может играть на правом фланге (на месте Зиеша). При схеме 4-3-3, самой частой для «Челси» в прошедшем сезоне, налицо противоречие. Но оно уходит, если предположить, что Лэмпард планирует сменить схему. Например, на 4-2-3-1. «Челси» несколько раз играл так в прошлом сезоне: позицию под нападающими занимал Маунт, размен на Хаверца по позиции только усилит команду. Заодно можно наконец дать поиграть Канте на привычной позиции: в опорной зоне рядом с ещё одним игроком, который выполняет другие функции. Именно в такой роли Канте был лучшим опорником Англии в чемпионском «Лестере» у Раньери и в чемпионском «Челси» у Конте, так что после года экспериментов от Сарри и ещё одного года экспериментов от Лэмпарда можно и вернуть его на привычное место.
Силва – великолепный трансфер. Агент бразильца рассказал, что Тухель не хотел его ухода из «ПСЖ», это была идея спортивного директора Леонардо, причём, в конце сезона Леонардо передумал и предложил остаться, но Силва уже договорился с «Челси». Возраст не должен смущать, учитывая, что основной контракт рассчитан на один сезон. Главное опасение – травматичность Силвы. Последний раз он выходил на поле больше, чем в 30 турах чемпионата, 10 лет назад. В последнем сезоне он из 27 матчей усечённого чемпионата пропустил шесть. С другой стороны, такой игрок и не должен играть в каждом матче. Он даст лидерство на поле и в раздевалке, пример правильного отношения к работе. Одновременно, тот же Томори сможет учиться у него на тренировках – это не то же самое, что учиться у Кристенсена.
Трансфер Чилуэлла идёт в списке последним, потому что он выглядит наиболее спорным. «Челси» потратил 50 млн евро на позицию, которая не была слабым местом. Да, у Лэмпарда были претензии и к Алонсо, и к Эмерсону. Первый – слишком атакующий игрок для схемы с четырьмя защитниками, второму, видимо, просто не хватает класса. Но всё же это два игрока с разными характеристиками, которые в сумме дают возможность варьировать тактику.
Возможно, в этом переходе всё решил фактор личный отношений. Лэмпард упомянул об этом на презентации: «Я хорошо знаю Бена, он может дать команде многое. Он может помочь нам и в атаке, и в обороне, прекрасно играет обеими ногами и ещё молод. Это прекрасное приобретение». Из этих слов ясно, что для Лэмпард Чилуэлл сочетает качества Алонсо в атаке и Эмерсона в обороне – но это ещё нуждается в подтверждении. В «Лестере» Чилуэлл был полезен в атаке (хотя Алонсо всё равно результативнее), но оставался слабым звеном в защите. По крайней мере, он точно станет хорошей инвестицией: 23-летний игрок закроет позицию надолго.
Вырисовывается команда, которая будет играть по схеме 4-2-3-1 с Силвой в паре с Рюдигером в центре, Канте в паре с Жоржиньо в опорной зоне (хотя вариант с Ковачичем для команды, которая играет в доминирующий футбол, тоже вероятен) и группой атаки из Пулишича, Хаверца, Зиеша и Вернера. В общем, выглядит усиление мощно: это не покупки ради покупок, а точечные усиление на проблемные позиции, либо апгрейд уже существующих ролей. Правда, чего-то не хватает.
Перспективы на сезон
«Мы верим в большое будущее Кепы. Клуб заключил с ним долгосрочный контракт, потому что его качества позволяют добиться больших успехов». Петр Чех вроде бы и похвалил вратаря, но вопрос о замене остаётся открытым. «Челси» пропустил на 13 голов больше, чем допустил по xGA, из всех клубов в топ-лигах Европы хуже только «Кёльн». Это нельзя списать исключительно на качества вратаря: очевидно, что речь идёт и о невезении. Трудно представить, что настолько аномальная эффективность соперников сохранится на второй год, но Кепа всё же остаётся слабым звеном. Хотя это зависит и от амбиций клуба. За что «Челси» может бороться в новом сезоне?
Помимо точечного усиления, «Челси» благодаря мощным трансферам получил ещё одно преимущество: глубину состава. В случае какого-то форс-мажора с новичками, их есть кем заменить – мы уже видели, как это было в прошедшем сезоне, то есть хуже точно не будет. Для сравнения: даже у «МЮ» и «Тоттенхэма», несмотря на отличный стартовый состав, такой глубины состава нет. Тем более её нет у «Арсенала». А учитывая количество матчей, Абрахам, Хадсон-Одои и Маунт, Джеймс и Томори получат не только возросшую конкуренцию и место в запасе, но и игровую практику тоже. Достаточно отыграть только групповой этап ЛЧ и несколько стартовых раундов в кубках, чтобы набрать под 50 матчей.
Сохранив качество игры и добавив забивного форварда, «Челси» выглядит командой, которая будет не «симпатичной», а разрывающей соперников. Лэмпард отмечал, что его ребятам не хватало не столько класса, сколько лидерства и хладнокровия на поле. Он получил игроков, которые привыкли решать исход матчей. На бумаге этого состава достаточно, чтобы попасть в Лигу чемпионов не в последний момент, а солидно, с большим запасом. Но это только программа-минимум.
Программа-максимум зависит от покупки вратаря и скорости, с которой сразу пять новичков (шесть, если Кепу заменят) адаптируются в новой команде. Такие вещи нельзя прогнозировать заранее, но точно можно сказать, что команда собрана надолго. Можно сравнить её с «Ливерпулем», у которого был мощный сезон-2017/18, а потом пришли топ-защитник и топ-вратарь на пике карьеры, и клуб сходу вышел на новый уровень. Составом «Челси» сейчас напоминает тот «Ливерпуль». Основа на будущее заложена. Значит, победы – это вопрос времени.
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