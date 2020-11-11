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Защитник «Манчестер Сити» получил травму в матче Нидерландов с Испанией

Защитник «Манчестер Сити» получил травму в матче Нидерландов с Испанией
Футбол / Англия 0

Защитник сборной Нидерландов и «Манчестер Сити» Натан Аке получил травму в товарищеском матче с командой Испании (0:1, идёт первый тайм).

На 6-й минуте Аке, отдавая пас вратарю «АЗ Алкмар» Марко Бизоту, повредил мышцы задней поверхности правого бедра. Он был немедленно заменён на защитника «Аякса» Дейли Блинда.

Летом этого года «горожане» приобрели 25-летнего нидерландского защитника у «Борнмута» за € 45 млн. Он является воспитанником академии лондонского «Челси», куда перебрался в 2011 году из роттердамского «Фейеноорда».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лги Аке провел за «Манчестер Сити» 4 матча и отметился одним забитым мячом. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков и располагаются на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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