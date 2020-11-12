Криштиану Роналду отреагировал на историческое достижение в составе сборной Португалии

Нападающий Криштиану Роналду отреагировал на 100-ю победу в его карьере за национальную сборную Португалии. Роналду, вышедший на замену в товарищеском матче со сборной Андорры (7:0), отличился забитым мячом.

Эта победа в игре со сборной Андорры стала 100-й в его карьере за национальную сборную. Всего он провёл за Португалию 168 матчей, из которых 42 завершились поражениями, а ещё 26 вничью.

«Рад достичь ещё одной исторической отметки в составе сборной!» — написал Роналду в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Криштиану Роналду.

Роналду стал 4-м игроком в Европе, которому покорилась отметка в 100 выигранных матчей в составе национальной сборной. Помимо него подобным достижением отметились три игрока сборной Испании – это Серхио Рамос (129), Икер Касильяс (121) и Хави (100).

В 168 встречах за сборную Португалии Роналду забил 102 гола и отдал 40 результативных передач, получив 23 предупреждения.