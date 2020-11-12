Отец Алабы: Давид разочарован, что в публичное пространство выливается столько неправды

Джордж Алаба, отец защитника «Баварии» Давида Алабы, рассказал о состоянии сына на фоне постоянных новостей о ситуации с его контрактом.
«Он разочарован и расстроен, потому что в публичное пространство выливается слишком много неправды. Не знаю, как всё будет складываться дальше», — цитирует Алабу-старшего Goal.com со ссылкой на APA.
Напомним, соглашение Алабы с «Баварией» истечёт следующим летом. Сообщалось, что 28-летний футболист несколько раз отверг предложение мюнхенцев по новому контракту, а в начале этого месяца в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с австрийцем.
Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне Давид провёл 6 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 1 гол.
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