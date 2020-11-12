Дини посоветовал «Вулверхэмптону» подписать Криштиану Роналду

Капитан «Уотфорда» Трой Дини назвал английский клуб, которому стоит попытаться заполучить нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Я бы посмотрел на Роналду в «Вулверхэмптоне». Учитывая связь клуба с португальцами, это бы сработало. Криштиану становится старше, но он хорош на втором этаже и не похож на сдающего футболиста. В плане физики он по-прежнему зверь, а продажи футболок после его перехода пробили бы потолок. «Вулверхэмптон» в ближайшие годы будет бороться за место в топ-6. Если клуб собирается сделать следующий шаг, то Роналду – именно тот игрок, который им нужен.



Если Криштиану будет уходить из «Ювентуса» и ни один клуб из топ-10 Премьер-лиги не попытается его подписать, я буду удивлён. Если он поедет играть в США, все бы сказали, что это немного странно», — цитирует Дини talkSPORT.

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