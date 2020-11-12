«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес у Юпамекано

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюлю Юпамекано может продолжить карьеру в АПЛ. Как сообщает Manchester Evening News, футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед».

Летом «МЮ» уже проявлял интерес к 22-летнему защитнику. Но тогда английский клуб отказался от сделки из-за высоких финансовых требований немцев. «Манчестер Юнайтед» не захотел платить за игрока € 60 млн.

Сейчас «РБ Лейпциг» немного снизил финансовые требования, поэтому стороны возобновили переговоры. В текущем сезоне Юпамекано провёл шесть матчей в Бундеслиге и забил один мяч.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в семи турах 10 очков. В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Вест Бромвич».