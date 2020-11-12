Ребров: переживал за Сафонова, когда он ошибался с «Челси». Матвей крепчает, он молодец

Вратарь «Спартака» Артём Ребров поддержал голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова.



«Что Максименко, что Сафонову ещё нужно время, нужно пройти через ошибки, которые их сделают более зрелыми вратарями. Я очень переживал за Матвея, когда он ошибался с «Челси». Ведь ничего страшного не случилось. Ошибается любой вратарь — и Ребров, и Куртуа, и Нойер.

Важнее здесь то, как он вышел играть после «Челси». Он не сломался, а, наоборот, тащил — особенно с «Зенитом». Такие матчи, как с «Челси», — это и есть то дозревание, о котором я говорю. Матвей крепчает, он молодец. Сборная — особая история, с ней нельзя торопиться. Сейчас молодёжная команда решила свои вопросы, поэтому Станислав Саламович постепенно подпустил Сафонова к сборной», – написал Ребров в своём блоге на Sports.ru.