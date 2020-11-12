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Серхио Агуэро может восстановиться к матчу с «Тоттенхэмом»

Серхио Агуэро может восстановиться к матчу с «Тоттенхэмом»
Футбол / Англия 0

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро должен восстановиться после травмы к матчу 10-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Daily Mail. 32-летний аргентинец вернётся в общую группу на следующей неделе.

Форвард завершает курс восстановления после травмы подколенного сухожилия. Повреждение он получил в матче 6-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1) ещё 24 октября. При этом Агуэро лишь недавно восстановился после предыдущей травмы, которую он получил ещё в июне.

Матч «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» состоится 21 ноября.

«Тоттенхэм» после 8-го тура занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. «Манчестер Сити» (12) располагается на 10-м месте. «Горожане» в пяти последних матчах одержали лишь две победы.

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