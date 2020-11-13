Кристиан Эриксен может перейти в «ПСЖ» в обмен на Леандро Паредеса

Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен может перейти в «Пари Сен-Жермен» в обмен на хавбека парижан Леандро Паредеса, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Интер» пока получил только предложения аренды для Эриксена, но президент клуба Стивен Чжан не желает отдавать игрока при таких условиях.

Датчанин Эриксен перешёл в «Интер» из «Тоттенхэма», итальянский клуб заплатил за него около € 20 млн. Хавбек подписал контракт на четыре с половиной года, но так и не смог стать игроком основного состава. Футболист признавался, что не понимает, почему тренер ему не доверяет.

Паредес — воспитанник «Боки Хуниорс». Сумма трансфера хавбека из «Зенита» в «ПСЖ» составила € 40 млн. В нынешнем сезоне аргентинец провёл пять матчей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.