Мората: всегда жду с телефоном в руке список сборной в надежде попасть в состав
Нападающий «Ювентуса» и сборной Испании Альваро Мората рассказал, насколько для него важен вызов в сборную.
«Наша мечта — выиграть титулы со сборной Испании. Здесь и помимо меня много людей, которые умеют забивать голы. Если мы выиграем титул, а я не забью гол, как это случилось, например, с Оливье Жиру, феноменально выступившим с Францией на чемпионате мира в России, то уверяю вас, никто об этом и не вспомнит.
Луис Энрике просит меня много двигаться. То, что он требует от меня чего-то, означает, что он верит в меня. Для меня пребывание здесь принципиально. Каждый раз в день публикации списка сборной я сижу с телефоном в руке в надежде попасть в него. Я работаю для этого каждый день», — цитирует Морату Mundo Deportivo.
Мората: возможно, если бы мои ноги были чуть короче, голов из офсайда было бы меньше
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