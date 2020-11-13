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Мората: всегда жду с телефоном в руке список сборной в надежде попасть в состав

Мората: всегда жду с телефоном в руке список сборной в надежде попасть в состав
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Нападающий «Ювентуса» и сборной Испании Альваро Мората рассказал, насколько для него важен вызов в сборную.

«Наша мечта — выиграть титулы со сборной Испании. Здесь и помимо меня много людей, которые умеют забивать голы. Если мы выиграем титул, а я не забью гол, как это случилось, например, с Оливье Жиру, феноменально выступившим с Францией на чемпионате мира в России, то уверяю вас, никто об этом и не вспомнит.

Луис Энрике просит меня много двигаться. То, что он требует от меня чего-то, означает, что он верит в меня. Для меня пребывание здесь принципиально. Каждый раз в день публикации списка сборной я сижу с телефоном в руке в надежде попасть в него. Я работаю для этого каждый день», — цитирует Морату Mundo Deportivo.

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