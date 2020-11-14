Джо Гомес: путь к выздоровлению уже начался. До скорой встречи!

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес опубликовал твит после проведённой в четверг, 12 ноября, операции.



«Путь к выздоровлению уже начался. Я и раньше получал травмы, так что я знаю, что мне необходимо делать. Я стану лучше и вернусь более сильным, чем когда бы то ни было. Эмоционально я опустошён, но я верю, что это божий план и что всё в этой жизни происходит по какой-то причине.



Я бы хотел поблагодарить всех за тёплые пожелания и сообщения поддержки. Я сосредоточен на восстановлении и всеми способами получаю поддержку моих товарищей по команде. До скорой встречи!» — написал 23-летний англичанин на своей страничке в «Твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Джо Гомеса.

23-летний футболист перенёс хирургическое вмешательство на сухожилии в левом колене. Отмечается, что остальные связки при повреждении не пострадали. Тем не менее ожидается, что Джо пропустит большую часть нынешнего сезона.



«Ливерпуль», набрав в восьми турах 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.