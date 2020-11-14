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Дочери главного тренера «Зенита» Сергея Семака заразились коронавирусом

Дочери главного тренера «Зенита» Сергея Семака заразились коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Дочери главного тренера «Зенита» Сергея Семака заразились коронавирусом. Тест жены Анны дал отрицательный результат. Не известно, контактировал ли специалист с членами семьи.

«У меня дважды отрицательный тест, при этом сильная головная боль и слабость. У девочек положительный результат анализа, высокая температура, кашель и потеря обоняния», — написала Анна Семак в «Инстаграме».

Напомним, появилась информация, что защитник санкт-петербургского «Зенита» и молодёжной сборной России Данил Круговой мог заразиться коронавирусной инфекцией, его тест показал сомнительный результат.

В 14 турах Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. 21 ноября клуб на выезде встретится с «Ахматом».

Тест Данила Кругового на коронавирус дал сомнительный результат
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