Дочери главного тренера «Зенита» Сергея Семака заразились коронавирусом
Дочери главного тренера «Зенита» Сергея Семака заразились коронавирусом. Тест жены Анны дал отрицательный результат. Не известно, контактировал ли специалист с членами семьи.
«У меня дважды отрицательный тест, при этом сильная головная боль и слабость. У девочек положительный результат анализа, высокая температура, кашель и потеря обоняния», — написала Анна Семак в «Инстаграме».
Напомним, появилась информация, что защитник санкт-петербургского «Зенита» и молодёжной сборной России Данил Круговой мог заразиться коронавирусной инфекцией, его тест показал сомнительный результат.
В 14 турах Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. 21 ноября клуб на выезде встретится с «Ахматом».
Тест Данила Кругового на коронавирус дал сомнительный результат
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