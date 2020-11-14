Источник: со следующего сезона в России будет введена система Fan ID

Со следующего сезона в России будет введена система Fan ID, которая повторит ту, что действовала во время чемпионата мира 2018 года. Паспортов выдавать не будут – участникам нужно будет регистрироваться в цифровой системе, сообщает Baza в своём «телеграме»



Чиновники уже начали рассматривать вариант, при котором систему начнёт в качестве эксперимента функционировать уже в этом сезоне, но пока на добровольной основе. Болельщикам, которые захотят сами зарегистрироваться, будут предоставлять различные бонусы или, например, отдельные входы на стадион. Кроме того, чтобы смягчить раздражение фанатов, власти параллельно планируют вернуть пиво на стадионы.



На данный момент было проведено несколько совещаний с участием представителей МВД, ФСБ, Российского футбольного союза, Российской Премьер-Лиги и сотрудников минсвязи. Один из самых проблемных вопросов – «чёрные списки» фанатов. Ведётся рассмотрение вопроса об их полном обнулении.

Сорокин: не знаю, как применить FAN ID в чемпионате России