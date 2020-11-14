Тренер сборной Турции похвалил игру России в матче с Молдавией

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Молдавией (0:0).

«Россия провела превосходную игру против Молдавии, но не выиграла», — цитирует Гюнеша Fanatik.

В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0. Молдавская команда нанесла 4 удара по воротам (0 — в створ), российская — 16 ударов по воротам (3 — в створ). В стартовом составе сборной России впервые вышли Игорь Дивеев и Даниил Фомин. Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогали ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.

В ближайшее время подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в Лиге наций УЕФА со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).