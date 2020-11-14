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Швейцария — Испания: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Швейцария — Испания: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария — Испания. Встреча пройдёт на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария). Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Швейцария — Испания.

Матч обслужит бригада арбитров из Шотландии. Главный арбитр встречи — Уильям Коллам. В судейскую бригаду войдут ассистенты Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный рефери — Кевин Кланси.

Швейцарцы занимают последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы 4 лиги A, набрав 2 очка. Испанцы (7) являются лидером группы. Встреча первого круга между Швейцарией и Испанией завершилась победой испанцев со счётом 1:0. В группу также входят сборные Германии и Украины.

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