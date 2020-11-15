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Рафаэль Варан: сборная Франции может гордиться победой в матче с Португалией

Рафаэль Варан: сборная Франции может гордиться победой в матче с Португалией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Защитник «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал результат матча Лиги наций УЕФА с национальной командой Португалии (1:0).

«Мы можем гордиться этой победой. В игре сборной Франции была сплочённость, все были настроены на положительный результат. Мы создали отличные моменты, выглядели очень внушительно.

Португалия была хороша на стандартах. Думаю, за последние несколько месяцев это наш лучший матч. Мы увидели множество положительных моментов и смогли хорошо отработать в защите. Рассчитываю, что сборная Франции продолжит играть в том же духе», — приводит слова Варана Le Figaro.

Сборная Франции стала единоличным лидером в турнирной таблице группы 3 лиги A, набрав 13 очков в 5 турах. Французы вышли в финальную стадию турнира. Сборная Португалии (10) — на 2-м месте.

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