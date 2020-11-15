Черчесов: Семёнов, Зобнин и Кудряшов из-за пандемии поедут по домам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал потерю Андрея Семёнова, Романа Зобнина и Фёдора Кудряшова по итогам матча Лиги наций с Турцией (2:3).

«Будем решать вопросы с отсутствием игроков между собой в штабе. Мы могли бы их взять с собой, но из-за пандемии нет смысла, и они поедут по домам. У нас останется 22 футболиста, и мы будем готовиться к игре. Потери не хотелось бы иметь, но это часть футбола», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В матче 5-го тура с Турцией (2:3) защитник Андрей Семёнов получил прямую красную карточку. Кроме того, из-за перебора жёлтых карточек встречу с сербами пропустят полузащитник Роман Зобнин и защитник Фёдор Кудряшов.



Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Россия — Сербия состоится 18 ноября на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия).