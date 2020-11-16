Джованни Симеоне: рано или поздно хочу перейти в один из клубов АПЛ или Ла Лиги

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне рассказал о том, в каких других лигах он хотел бы попробовать свои силы в будущем.



«Я счастлив в „Кальяри“, но мне очень хочется в какой-то момент своей карьеры переехать в другую лигу, чтобы продолжать расти. Мне очень нравятся Ла Лига и английская Премьер-лига. Игра в разных топ-лигах делает игрока лучше», — приводит слова 25-летнего аргентинца Marca.



Летом в итальянских СМИ появлялась информация об интересе к Джованни Симеоне со стороны «Лидс Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в € 15 млн.

Джованни — сын известного футболиста, а ныне тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Он является воспитанником «Ривер Плейт», из которого в 2016 году и переехал в Италию — сначала в «Дженоа», в котором он провёл сезон 2016/2017, затем в «Фиорентину», в составе которой он провёл два сезона. Именно из стана «фиалок» за € 15 млн он перешёл в «Кальяри».